Apetyt na więcej. Maczfit odświeża identyfikację wizualną i wzmacnia działania marketingowe
Maczfit, jeden z liderów polskiego rynku cateringu dietetycznego, zaprezentował odświeżoną identyfikację wizualną. Zmianie towarzyszą działania marketingowe obejmujące współpracę z Jamiem Oliverem oraz sponsoring Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W ten sposób marka wzmacnia swoje pozycjonowanie, łącząc wysoką jakość kulinarną i wygodę z apetytem na życie – rozumianym jako czerpanie przyjemności z jedzenia i codziennych doświadczeń.
2026-07-28, 12:12

Po dekadzie obecności na polskim rynku Maczfit prezentuje nową identyfikację wizualną i odświeżone pozycjonowanie. Nowa odsłona marki porządkuje jej język wizualny, wzmacnia rozpoznawalność i lepiej dostosowuje komunikację do współczesnych kanałów oraz oczekiwań konsumentów.

– Nowa tożsamość wizualna odzwierciedla to, czym dziś jest Maczfit – marką, która łączy jakość, różnorodność i wygodę z apetytem na życie. Chcemy inspirować do czerpania większej przyjemności z jedzenia, jednocześnie pomagając oszczędzać czas – mówi Piotr Falęcki, Head of Marketing w Maczfit. – Przez ostatnie dziesięć lat oczekiwania konsumentów ewoluowały. Dlatego konsekwentnie rozwijamy zarówno ofertę kulinarną, czego przykładem są współpraca z Jamiem Oliverem i autorskie dania Martina Gimeneza Castro, jak i działania promujące aktywność fizyczną, m.in. poprzez sponsoring Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Nowa identyfikacja nadaje tym działaniom spójną, nowoczesną oprawę.

Pożegnanie z rzodkiewką

Logotyp przeszedł ewolucję. Centralnym elementem pozostała litera „M”, lecz została ona wpisana w minimalistyczny sygnet, który zastąpił symbol rzodkiewki. Dzięki temu znak zachował swój charakter, a jednocześnie stał się nowocześniejszy, bardziej uniwersalny i lepiej dostosowany do komunikacji cyfrowej.

Projekt identyfikacji wizualnej powstał we współpracy z agencją strategiczno-brandingową Dragon Rouge.

Marketingowa ofensywa wspierająca nową odsłonę marki

Odświeżona identyfikacja stanowi punkt wyjścia do działań komunikacyjnych i marketingowych marki. Ich filarami są współpraca ambasadorska z Jamiem Oliverem oraz sponsoring Polskiego Związku Piłki Siatkowej, podkreślające zaangażowanie Maczfit w promowanie jakościowego odżywiania i aktywnego stylu życia.

Do końca 2026 roku marka będzie prowadzić działania w kanałach digital, mediach społecznościowych oraz własnych kanałach komunikacji. Jesienią kampania zostanie rozszerzona o telewizję i nośniki out-of-home (OOH).

Nowa identyfikacja jest sukcesywnie wdrażana we wszystkich punktach styku z klientem – od platform online i aplikacji mobilnej po komunikację marketingową i opakowania.

KONTAKT / AUTOR
Marta Trzepla
Senior Communication Manager
Monday Group
609051919
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